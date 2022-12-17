Тайлер Дорси может вернуться в Евролигу

Защитник «Далласа» Тайлер Дорси (26 лет, 196 см) может покинуть команду по ходу нынешнего сезона, пишет обозреватель Маттео Андреани.

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