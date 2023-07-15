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«Где мои деньги?»: какие знаки зодиака совсем не умеют экономить

«Где мои деньги?»: какие знаки зодиака совсем не умеют экономить

«Где мои деньги?»: какие знаки зодиака совсем не умеют экономитьContent image for: 521428 | Астрологический календарь полезных дел на апрель 2021Кажется, представители этих знаков зодиака денег просто боятся: иначе как объяснить их стремление немедленно избавиться от любой суммы, попавшей им в руки?РыбыДве опасности подстерегают кошелек Рыб: желание жить так, как будто у нем уже есть заветный миллион, и готовность помогать другим, не считаясь с собственными потребностями и возможностями.

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