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Мединский не стал опровергать, что он курирует наработки по переговорам с Киевом

Мединский не стал опровергать, что он курирует наработки по переговорам с Киевом

Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский не стал опровергать слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что он продолжает курировать наработки по переговорам с киевской стороной.

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