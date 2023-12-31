Появились первые подробности прилёта некоего воздушного объекта на территорию Польши с Украины. «Мы получили информацию о том, что неопознанный объект появился на радаре возле Грубешува, а затем исчез.
Будет ли "Шкандаль"?
Комментарии
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Алексей Горшков
Это что за ПВО у Польши? Мы свою периодически (и справедливо) ругаем,что она ПРОПУСКАЕТ - а польская вообще НАЙТИ НЕ МОЖЕТ !!! И на таких "гегемонов над Европой" ставят "ГЛАВНЫЕ ГЛАВНЮКИ"?!
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13 час.
СА
Сергей Андросов
Ogórek вместо ПВО. Хохлов они научили самолёты сбивать.
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12 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, помеха на радаре, а у страха глаза велики.
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6 час.
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