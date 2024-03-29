Теннисист Рублев ответил на вопрос о выступлении на Олимпийских играх

Российский теннисист Андрей Рублев высказался об участии в Олимпийских играх-2024. «Если, даст бог, все останется так, как есть на сегодня, и мы сможем играть, а у меня все будет нормально со здоровьем и в физическом плане, то с очень большой долей вероятности я поеду», — заявил он.