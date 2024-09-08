Новый Audi Q5, Geometry Xingyuan и Ambertruck JL

﻿﻿Событие Car World 1-7.09.2024 Возможно, вы пропустили подборку BAMPER.BY. Бренд Geely расшифровывает дизайн нового доступного электромобиля Дочерняя компания Geely Group Geometry поделилась официальными изображениями городского седана Xingyuan, который стоит примерно столько же, сколько седан Emgrand — около 100 000 юаней, или 14 000 долларов США по текущему обменному курсу.