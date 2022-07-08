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Решили установить флаг на острове, но тут прилетел «вежливый» самолёт. Половина до сих пор загорает под солнцем

Решили установить флаг на острове, но тут прилетел «вежливый» самолёт. Половина до сих пор загорает под солнцем

Остров этот наши соколики оставили ещё 30 июня, т.к находится там совершенно бессмысленно. Всё равно никто пока не собирается идти на город-маму.

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