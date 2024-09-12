19 фотографий о том, почему мужьям нельзя ничего доверить

Вы никогда не слышали выражение: «Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, делай его сам»? Очевидно, жены, которые выложили эти фотографии, не слышали, потому что иначе не стали бы о чем-то просить своих мужей.
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