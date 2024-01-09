Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике

Американский герпетолог сравнил ширину пасти африканской яичной змеи с другими безногими рептилиями и выяснил, что её рот открывается в 2,5-7 раз шире, чем у других змеюк! И это, конечно, очень интересно, но не совсем понятно: а зачем? .