Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике

Американский герпетолог сравнил ширину пасти африканской яичной змеи с другими безногими рептилиями и выяснил, что её рот открывается в 2,5-7 раз шире, чем у других змеюк! И это, конечно, очень интересно, но не совсем понятно: а зачем? .
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