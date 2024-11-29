Макрон согласился не исполнять ордер МУС в отношении Нетаньяху

Французский президент Эмманюэль Макрон не будет исполнять ордер Международного уголовного суда на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в обмен на роль в договоре о прекращении огня в Ливане.
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