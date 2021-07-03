Геннадий Зюганов: Негоже Путину играть роль Кашпировского

Прямая линия с президентом оставила без ответа ключевые вопросы На фото: лидер КПРФ Геннадий Зюганов (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС) Материал комментируют: Геннадий Зюганов 30 июня президент Владимир Путин провел 18-ю по счету прямую линию.
Прямая линия с президентом оставила без ответа ключевые вопросы На фото: лидер КПРФ Геннадий Зюганов (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС) Материал комментируют: Геннадий Зюганов 30 июня президент Владимир Путин провел 18-ю по счету прямую линию.
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