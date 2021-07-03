Политика как она есть

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Геннадий Зюганов: Негоже Путину играть роль Кашпировского

Геннадий Зюганов: Негоже Путину играть роль Кашпировского

Прямая линия с президентом оставила без ответа ключевые вопросы На фото: лидер КПРФ Геннадий Зюганов (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС) Материал комментируют: Геннадий Зюганов 30 июня президент Владимир Путин провел 18-ю по счету прямую линию.

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АНонимКА
Вспомнил программу «10 шагов к достойной жизни». ))) Там только один пункт -Развитое село — благополучная и сытая Россия, уже смешит. Опять это вылезшее село из грязи опять окунуть ?
Александр Сивак
Что этот старый маразматик никак не покинет хлебное место??? Он что с...ка несет?? Ну ладно, понятно, он недалеко от пендосского старика Бидона. ушел. Но хотелось бы спросить страдальца: если он считает, что депутаты долны контролировать те проблемы, что были озвучены людьми на прямой линии, то где он сам был и его стадо - депутаты от КПРФ есть везде. Где они были, чем занимались??? П я скажу они сбором денег в свой общаг занимаются, как бывший Губер Иркутской области, бойко торговал китайцам леса Сибири и водц Байкала. И зорошо пополнив общак КПРФ, засдил защиту и высокую оценку от старика ЗЮ))))

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