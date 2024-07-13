Украинские медиа назвали бригады ВСУ, в состав которых вводятся бывшие заключённые

Украинские медиа пишут о том, какие именно подразделения вводят в свой состав заключённых. Напомним, что заключённые и ранее привлекались ВСУ и другими силовыми структурами Украины для ведения боевых действий, однако было это неофициально и менее масштабно, чем планируется на данный момент.