Россия не отступит

Многие беспокоятся по поводу того что, что Россия отступает на Украине. Надо понять, что это не столкновение России с Украиной, это столкновение России со всем блоком НАТО и даже больше, плюс держать такой достаточно протяжённый фронт сложно.
Многие беспокоятся по поводу того что, что Россия отступает на Украине. Надо понять, что это не столкновение России с Украиной, это столкновение России со всем блоком НАТО и даже больше, плюс держать такой достаточно протяжённый фронт сложно.
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