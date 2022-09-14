Русская весна

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Россия не отступит

Россия не отступит

Многие беспокоятся по поводу того что, что Россия отступает на Украине. Надо понять, что это не столкновение России с Украиной, это столкновение России со всем блоком НАТО и даже больше, плюс держать такой достаточно протяжённый фронт сложно.

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