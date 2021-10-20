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США запретили экспорт в РФ и Китай программ, используемых для кибератак - «Инсайдер новостей»

США запретили экспорт в РФ и Китай программ, используемых для кибератак - «Инсайдер новостей»

Министерство торговли США 20 октября объявило о введении ограничений на экспорт или перепродажу России и КНР программных средств, которые могут быть использованы для хакерских атак.

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