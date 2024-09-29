Поклонники Никиты Преснякова подозревают, что он разводится с женой

Появились слухи, что Никита Пресняков расстался с супругой-моделью. Поклонники обратили внимание, что 33-летний певец остался в Штатах, где живёт последние несколько месяцев, а его жена Алёна Краснова вернулась в Москву ещё летом.
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