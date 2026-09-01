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Царьград

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МВД ЛНР выявило мошенничества на 118 млн рублей в 2026 году

МВД ЛНР выявило мошенничества на 118 млн рублей в 2026 году

МВД ЛНР сообщает, что с начала 2026 года жителям ЛНР мошенники нанесли ущерб на 118 млн рублей. Наиболее распространены схемы в сфере аренды жилья, покупки авто и торговли детскими товарами.

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