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Царьград

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Сводка СВО на 2 сентября: охват Орехова, штурм Славянска. Новая тактика русских танков

Сводка СВО на 2 сентября: охват Орехова, штурм Славянска. Новая тактика русских танков

На 2 сентября 2026 года российские войска продолжают наступление сразу на нескольких направлениях. Освобождены два населённых пункта в Запорожской области, начался штурм Славянско-Краматорской агломерации, а на поле боя вернулись танки, оснащённые активной защитой.

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