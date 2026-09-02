Сводка СВО на 2 сентября: охват Орехова, штурм Славянска. Новая тактика русских танков

На 2 сентября 2026 года российские войска продолжают наступление сразу на нескольких направлениях. Освобождены два населённых пункта в Запорожской области, начался штурм Славянско-Краматорской агломерации, а на поле боя вернулись танки, оснащённые активной защитой.