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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский начал отдавать ВСУ невыполнимые приказы

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский начал отдавать ВСУ невыполнимые приказы

Президент Украины Владимир Зеленский стал отдавать вооруженным силам страны невыполнимые приказы. В ответ на это командование начало в полный голос заявлять о нехватке сил и вооружения, заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

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Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
У Еврея Зеленского одна задача, как можно эффективнее продолжить ХОЛОКОСТ для украинцев.
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