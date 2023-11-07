Президент Украины Владимир Зеленский стал отдавать вооруженным силам страны невыполнимые приказы. В ответ на это командование начало в полный голос заявлять о нехватке сил и вооружения, заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.