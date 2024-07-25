Кострома - топ за свои деньги

⛪️Кострома – лучшее соотношение цены и качества для туристов: всего в 350 километрах от Москвы город на Волге – сокровищница исторического наследия; Вот список из 10 мест, которые обязательно нужно посетить по дороге в Кострому.
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