Долгострой в Закаменском микрорайоне готов к заселению

Дольщики в Новосибирске, наконец, могут заехать в проблемный дом на Кирпичной горке. Долгострой улице 5-я Кирпичная горка (микрорайон Закаменский, 11) получил заключение о соответствии от инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.
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