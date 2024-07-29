Долгострой в Закаменском микрорайоне готов к заселению

Дольщики в Новосибирске, наконец, могут заехать в проблемный дом на Кирпичной горке. Долгострой улице 5-я Кирпичная горка (микрорайон Закаменский, 11) получил заключение о соответствии от инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.