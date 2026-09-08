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В МИД назвали учения НАТО в Арктике подготовкой к конфликту с Россией

В МИД назвали учения НАТО в Арктике подготовкой к конфликту с Россией

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что учения НАТО в Арктике говорят о подготовке альянса к конфликту с Россией.

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