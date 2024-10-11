Украинский экс-военный: ВСУ прошли польскую границу без отметок в паспортах

Военнослужащие ВСУ, которых отправляли на обучение в Польшу, проходили таможню без соответствующих отметок в паспортах, рассказал бывший украинский военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше.
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