«Ставят рядом с костром бочку с бензином». Литва готовится разрешить ядерное оружие

Литва вплотную подошла к пересмотру одного из фундаментальных положений своей Конституции. Спикер Сейма Юозас Олякас сообщил, что парламент планирует уже этой зимой принять поправку, снимающую запрет на размещение оружия массового поражения на территории республики.
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