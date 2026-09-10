«Ставят рядом с костром бочку с бензином». Литва готовится разрешить ядерное оружие

Литва вплотную подошла к пересмотру одного из фундаментальных положений своей Конституции. Спикер Сейма Юозас Олякас сообщил, что парламент планирует уже этой зимой принять поправку, снимающую запрет на размещение оружия массового поражения на территории республики.