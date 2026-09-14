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Пенелопа Крус, Джулианна Мур, Леа Сейду, Кортни Кокс, Лили-Роуз Депп и другие звёзды прибыли на фестиваль в Торонто

Пенелопа Крус, Джулианна Мур, Леа Сейду, Кортни Кокс, Лили-Роуз Депп и другие звёзды прибыли на фестиваль в Торонто

Пенелопа Крус с мужем Хавьером Бардемом, Джулианна Мур, Леа Сейду, Кортни Кокс с дочерью, Лили-Роуз Депп и другие звёзды прибыли на 51-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF 2026).

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