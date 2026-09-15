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Калужские новости

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В Воротынске обустроят молодежное арт-пространство за 2,44 млн рублей

В Воротынске обустроят молодежное арт-пространство за 2,44 млн рублей

Пространство займет 410 квадратных метров, там установят 14 лавок, 4 урны и навес 10 на 5 метров. Работы должны быть завершены до 15 ноября 2026 года.

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