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Пошел по пути Максима Галкина?! Агутин ответил на хамство Собчак: «Время все расставит по своим местам»

Пошел по пути Максима Галкина?! Агутин ответил на хамство Собчак: «Время все расставит по своим местам»

В новом выпуске «Осторожно: Собчак» ведущая прошлась по многим российским звездам, годами завоевывавшим места под солнцем на российской эстраде и сделала особый акцент на поведении Леонида Агутина и Полины Гагариной.

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