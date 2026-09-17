Силы ПВО и МОГ отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь

Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 18 сентября сообщил в канале на платформе "Макс" .
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