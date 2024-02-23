Токсичная diversity. Что системный сбой в Google Gemini говорит о границах искусственного интеллекта

Google был вынужден отключить в своем чатботе Gemini генерацию изображений. Инцидент в который раз высветил фундаментальные проблемы ИИ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.