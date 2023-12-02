Зачем власти запрещают экспорт главного сельхозтовара

Россия прекращает экспорт пшеницы ради контроля цен на хлеб @ Андрей Рубцов/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова В России на полгода запрещают экспорт твердой пшеницы, которая используется для производства хлеба и макарон.
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