БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зачем власти запрещают экспорт главного сельхозтовара

Зачем власти запрещают экспорт главного сельхозтовара

Россия прекращает экспорт пшеницы ради контроля цен на хлеб @ Андрей Рубцов/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова В России на полгода запрещают экспорт твердой пшеницы, которая используется для производства хлеба и макарон.

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