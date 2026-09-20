В США экстрадировали 18 обвиняемых в убийстве президента Гаити

Прокурор США по Южному округу Флориды Рединг Киньонес сообщил, что восемнадцать человек, арестованных по обвинению в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году, экстрадированы в Соединённые Штаты для ожидания суда .