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Полковник Уилкерсон: США пытаются отвлечь РФ «цветной революцией» в Грузии

Полковник Уилкерсон: США пытаются отвлечь РФ «цветной революцией» в Грузии

Центральное разведывательное управление может стоять за беспорядками на территории Грузии. Таким образом США пытаются отвлечь президента РФ Владимира Путина от ситуации на Украине, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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