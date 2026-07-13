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«Слишком много знал?» Скоропостижная смерть сенатора Грэма после поездки на Украину обрастает слухами. Что о ней говорят

«Слишком много знал?» Скоропостижная смерть сенатора Грэма после поездки на Украину обрастает слухами. Что о ней говорят

Внезапная смерть сенатора США Линдси Грэма (в России внесен в перечень террористов и экстремистов), который скончался вскоре после поездки на Украину, обрастает различными слухами и конспирологическими теориями.

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