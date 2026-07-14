📹⚡️ВС РФ поразили в Киеве ООО "Укр армо тех", одно из основных производств по сборке боевых частей для БПЛА — Минобороны РФ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹⚡️ВС РФ поразили в Киеве ООО "Укр армо тех", одно из основных производств по сборке боевых частей для БПЛА — Минобороны РФ.