Названы самые прибыльные подработки для зумеров в России

Летняя подработка становится всё более популярным способом заработка для зумеров. Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Авито Подработка», самым доходным вариантом временной занятости для поколения Z в первой половине этого года стала работа монтажником.
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