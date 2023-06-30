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Колосков о «Фенербахче», «Црвене Звезде» и «Нефтчи» в Кубке PARI Премьер: «За границей полно адекватных стран и клубов, которые не поддаются политическому давлению. Постепенно таких будет все больше»

«Црвена Звезда», «Фенербахче» и «Нефтчи», а также «Зенит» сыграют в турнире, который пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля.

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