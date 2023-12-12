Сегодня плановые отключения электричества коснутся Астрахани и Ахтубинска

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии - в 20:00. Во вторник, 12 декабря, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 35 улиц, переулка и проезда во всех районах (с 09:00 до 14:00, с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 16:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 20:00, с 13:00 до 18:00, с 13:30 до 18:00); Ахтубинск – 9 улиц (с 09:00 до 11:00).