Жириновский назвал точную дату финала: архивное пророчество

Осень 2026 года вновь оказалась в центре разговоров о пророчествах: Владимиру Жириновскому приписывают прогноз о возможных переговорах, а индийский астролог Абигья Ананд связывает этот год с масштабными переменами.
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