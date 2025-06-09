Севастопольский театр оперы и балета проведет мастер-классы в Москве с участием концертмейстера Ла Скала

Занятия проведет Мзия Бахтуридзе — коуч-концертмейстер знаменитого театра Ла Скала (Милан, Италия). С 12 по 14 июня Севастопольский государственный театр оперы и балета проведет мастер-классы для молодых оперных исполнителей.
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