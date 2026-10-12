Разработчики ИИ готовятся к возможному катастрофическому инциденту в ближайшие 6–12 месяцев – Axios

По словам инсайдеров, "крупное событие произойдет в ближайшие шесть-двенадцать месяцев". Среди потенциальных сценариев называется кибератака, которая может вывести из строя финансовые сервисы, интернет, а также повлиять на энергоснабжение и подачу воды.