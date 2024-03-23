Сегодня витамины считаются универсальным средством для профилактики чуть ли не любых заболеваний, а советы по их употреблению встречаются на каждом интернет-портале, посвященном здоровью и красоте.

Витамины – это биологически активные соединения, необходимые для здоровья. Особенность витаминов в том, что большинство из них не вырабатываются внутри нашего организма и поэтому нуждаются в регулярном поступлении извне через пищу.
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