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Депутат Гаврилов объяснил, как регионы регулируют установку дачных заборов

Депутат Гаврилов объяснил, как регионы регулируют установку дачных заборов

Федерального запрета на глухие заборы между дачными участками нет. Перед установкой нужно проверить региональные нормы, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, сообщает RT .

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