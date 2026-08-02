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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ву о пенальти «Ахмата» в 1-м тайме: «Первый раз в жизни такое видел, честно говоря. «Спартак» плохо начал игру – важно прибавить и победить, несмотря на странные решения арбитра»

Защитник «Спартака»  Кристофер Ву назвал странным пенальти в пользу «Ахмата» в 1-м тайме матча РПЛ. Встреча команд во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ проходит в Грозном (1:1, второй тайм).

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