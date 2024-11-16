НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бизнес журнал. Урал

4 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    В Москве картошка сейчас стоит не ниже 56 р/кг и цена поднялась с 30 р/кг за месяц, да и картошка сейчас как горох!Министр АПК расск...
  • Leon
    Появление секонд-хэндов, кашпировских и прочих магов, разборки в центре Москвы с трупами и с развалившимся делом, всё...В Екатеринбурге с...
  • Ингерман Ланская
    Ё-бургу 300 лет и памятники  - это 18-й, 19-й века.... а халупы времён совдепии - это халупы...В Екатеринбурге п...

Малашковец обратился к ВККС с заявлением о назначении на второй срок

Малашковец обратился к ВККС с заявлением о назначении на второй срок

Председатель Челябинского областного суда Вячеслав Малашковец обратился в Высшую квалификационную коллегию судей РФ (ВККС) с заявлением о предоставлении рекомендации для продолжения своей деятельности на занимаемом им посту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх