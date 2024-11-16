Малашковец обратился к ВККС с заявлением о назначении на второй срок

Председатель Челябинского областного суда Вячеслав Малашковец обратился в Высшую квалификационную коллегию судей РФ (ВККС) с заявлением о предоставлении рекомендации для продолжения своей деятельности на занимаемом им посту.
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