Рост экспорта стали из Китая закончится спадом. Так исторически сложилось

Китай, крупнейший производитель стали в мире, столкнулся с серьезными проблемами на рынке экспорта. Стремясь избавиться от избытка металла, накопившегося за годы кризиса на рынке недвижимости, китайские компании резко нарастили поставки за рубеж.
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