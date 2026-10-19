Более 100 школьников в возрасте от 12 до 18 лет из 40 регионов России приняли участие во Всероссийской космической смене «Дежурный по планете», которая прошла в Татарстане с 9 по 16 октября.
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