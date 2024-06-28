КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ОЛЬГА АНТОНОВА "НУ И ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ?": БРИТАНЦЫ НАМЕРЕНЫ СТЕРЕТЬ СЕВАСТОПОЛЬ. ПОДОЛЯК ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ ТУРИСТОВ Советник главы офиса "просроченного" президента Украины озвучил директиву западных кураторов о расправе над крымчанами.