КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ОЛЬГА АНТОНОВА "НУ И ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ?": БРИТАНЦЫ НАМЕРЕНЫ СТЕРЕТЬ СЕВАСТОПОЛЬ. ПОДОЛЯК ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ ТУРИСТОВ Советник главы офиса "просроченного" президента Украины озвучил директиву западных кураторов о расправе над крымчанами.
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