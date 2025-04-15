Врач предупредил о коварном эффекте энергетиков

Хирург Умнов: Смесь алкоголя с энергетиком приводит к гипертоническому кризу Энергетики, содержащие много кофеина, вызывают всплеск бодрости у человека, однако вслед за этим наступает истощение сил, сообщил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.