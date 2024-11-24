Песков: указ об обновленной ядерной доктрине РФ является сигналом Западу

Обновление ядерной доктрины России можно назвать сигналом западным странам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видеозапись размещена в Telegram-канале журналиста.
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