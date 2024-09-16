Французские фермеры потребовали перебить диких кабанов у немецкой границы

Всех диких кабанов Франции вдоль границы с Германией уничтожить для предотвращения проникновения в страну африканской чумы свиней (АЧС) предложили французские фермерские союзы 12 сентября сообщило издание Pig Progress.
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