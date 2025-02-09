Подготовка к встрече. О чем могли говорить Путин и Трамп в телефонном разговоре

Судя по речи американского президента, беседа в первую очередь коснулась урегулирования российско-украинского конфликта Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
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